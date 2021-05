mousesports gewinnt Qualifier für CS:GO Flashpoint

Hamburg/Berlin

Die Formkurve zeigt nach oben: mousesports hat die Qualifikation zum „Counter-Strike: Global Offensive“-Turnier Flashpoint 3 gewonnen. Mit Platz Vier hat auch Sprout den Sprung geschafft.

Für mousesports war der Einzug in die Hauptrunde Pflicht, schließlich geht es bei Flashpoint 3 bereits um die Qualifikation zum PGL Major Stockholm, das im Oktober stattfinden soll. mouz brauchte jedoch nicht viel Zeit zur Qualifikation, und stand nach drei gewonnenen Serien bereits vorzeitig als Teilnehmer fest. Im Finale am Freitagabend krönte das Team den Lauf dazu mit einem klaren 2:0-Sieg im Finale gegen Complexity.

Auch Sprout spielte sich unter die besten Fünf, die im Hauptturnier antreten dürfen. Zwar war das Team in der zweiten Runde nach einer Niederlage gegen Complexity in die untere Turnierhälfte abgerutscht, besiegte dort aber unter anderem Dignitas um den Altstar Patrik „f0rest“ Lindberg und schaffte es am Ende auf den vierten Platz.