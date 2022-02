So viele Punkte brauchen die Saale Bulls noch zum Titelgewinn

Die Saale Bulls liegen in der Eishockey-Oberliga Nord klar auf Titelkurs.

Halle (Saale)/MZ - Es wäre eine Premiere: Seit der Saison 2015/16 ist die Oberliga zweigleisig. Die Hauptrundenmeisterschaft konnten die Saale Bulls seitdem noch nicht gewinnen.

Aber wann könnte der Titelgewinn feststehen? Das erfordert Mathematik, denn gewertet wird wegen vieler coronabedingter Spielausfälle nach Punkten pro Spiel. Die Bulls liegen derzeit bei einem Schnitt von 2,571 Zählern, es folgt Tilburg mit 2,233 Punkten. Sieben Spiele haben die Niederländer ausstehen, maximal 2,34 Punkten sind möglich.

Die Bulls haben noch neun Spiele vor sich, das nächste am Dienstag (20 Uhr) in Herne. Holen sie daraus mindestens zwölf Punkte, was vier Siege sind, kann Tilburg nicht mehr vorbeiziehen.