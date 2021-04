Saale Bulls verlieren in Erfurt in der Overtime

Erfurt - Das erste Dezember-Wochenende begann für die Saale Bulls in der Eishockey-Oberliga mit einer 3:4-Niederlage nach Verlängerung bei den Black Dragons Erfurt.

Seine zwei Tore reichten am Ende nicht zum Sieg: Saale-Bulls-Verteidiger Jan-Niklas Pietsch.

Der entscheidende Treffer fiel nach nur 17 Sekunden der Overtime, als Robin Sochan für die Gastgeber in Überzahl traf, Halles Kai Schmitz saß auf der Strafbank.

Für die Saale Bulls trafen Alexander Zille und zwei Mal Jan-Niklas Pietsch, der sein Team nach im zweiten Drittel soger mit 3:2 in Führung schoss. Am Ende blieb aber nur ein Punkt für die Hallenser, die am Sonntag ECC Preußen Berlin im heimischen Sparkassen-Eisdom empfangen.

Mit 31 Punkten aus 18 Spielen belegen die Saale Bulls momentan Platz sieben der Tabelle, der kommende Gegner ist Zwölfter (14 Punkte).

(mz)