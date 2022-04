Saale Bulls verlegen Saisonabschlussfeier auf Wunsch der Fans vor

Die Saale Bulls werden nun bereits am 30. April mit ihren Fans die Meisterschaft in der Eishockey-Oberliga Nord feiern.

Halle (Saale)/MZ - Die Saale Bulls haben ihre Saisonabschlussfeier um zwei Wochen nach vorn verlegt. Statt am 14. Mai wird nun am 30. April der Ausklang am halleschen Sparkassen Eisdom begangen.

Das gab der Eishockey-Oberligist am Mittwoch bekannt. Laut Bulls seien das früher als geplante Ausscheiden in den Playoffs und Wünsche von Fans die Gründe für die Verlegung.

Geplant ist bei der Feier unter anderem die traditionelle Versteigerung der Spielertrikots.