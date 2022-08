Saale Bulls verlängern mit Niklas Hildebrand

Halle/MZ - Die Saale Bulls haben am Mittwoch die Vertragsverlängerung mit Niklas Hildebrand bekanntgegeben. Der 27-jährige Angreifer erzielte in der vergangenen Saison zehn Tore in 52 Spielen für den Eishockey-Oberligisten.

Zu wenig, für seinen und den Anspruch des Vereins. „Er hatt eine durchwachsene Saison“, wird Sportchef Kai Schmitz von den Bulls zitiert. „Wir sind aber voll und ganz von seinem Potenzial überzeugt.“ Hildebrand will das Vertrauen zurückzahlen und „mehr Tore schießen“.

Die Personalplanungen im Sturm sind bei den Saale Bulls damit abgeschlossen. 13 Angreifer stehen unter Vertrag, damit kann der neue Coach Marius Riedel wie gewünscht mit vier Offensivreihen spielen.