Peiting/Halle (Saale)/MZ - Mit einem Trainingslager im bayrischen Peiting haben die Saale Bulls in dieser Woche die Vorbereitung auf die neue Saison in der Eishockey-Oberliga aufgenommen. Mit dabei: der neue Coach Marius Riedel (Foto, M., ohne Helm).

An diesem Mittwoch steht in Rosenheim bereits der erste Test an. Am Samstag steigt die Saisoneröffnung in Halle inklusive des Abschiedsspiels von Kai Schmitz.