Saale Bulls reisen mit großen Personalsorgen zum Playoff-Spiel nach Regensburg

Halle (Saale) - Nur mit einem Sieg bei den Eisbären Regensburg am Freitagabend (20 Uhr) können die Saale Bulls das Aus in den Playoffs der Eishockey-Oberliga noch abwenden.

Die Vorzeichen sind aber schlecht: Es fehlen weiter Dennis Schütt, Pascal Grosse, Philipp Halbauer und Roman Pfennings. Dazu ist der Einsatz von Michael Fomin (Knieprobleme) fraglich.

>>> Die Saale Bulls laden am Freitagabend zum Public Viewing in den Eisdom in Halle ein