Überraschende Lösung: Ein gebürtiger Hallenser wird Trainer der Saale Bulls

Halle (Saale)/MZ - Von Begeisterung, ja Liebe und wahrgewordenen Lebensträumen ist in der Welt des Sports oft die Rede, wenn Verträge bei alten oder neuen Verein unterzeichnet werden. Fast genauso oft ist das anbiederndes Gerede. Dass Marius Riedel eine besondere Beziehung zu seinem künftigen Arbeitgeber pflegt, ist dagegen eine Tatsache.

Der 33-Jährige ist gebürtiger Hallenser, er war Spieler, hauptsächlich in der zweiten Mannschaft, Nachwuchscoach und für eine Saison auch Co-Trainer unter Ken Latta bei den Saale Bulls. 2013 ist Riedel sogar einmal 1.000 Kilometer von Halle nach Venedig geradelt, um Spenden für den einzigen Profi-Eishockeyklub Sachsen-Anhalts zu sammeln. So geht echte Liebe.

Saale Bulls: Marius Riedel folgt als Trainer auf Ryan Foster

Seit Mittwoch ist Riedel nun offiziell Trainer des Vereins seiner Stadt. Er folgt auf Ryan Foster, der um Auflösung seines Vertrags bei den Bulls gebeten hatte, um näher bei seiner Familie in Österreich sein zu können. „Ich kenne noch die meisten Personen im Verein, bin voller Vorfreude und habe richtig Bock mit den Bulls anzugreifen“, sagt Riedel.

Mit dem studierten Sportwissenschaftler haben die Bulls eine überraschende Wahl getroffen. Riedel bringt zwar Stallgeruch mit, kann aber keine große Vita als Spieler und auch noch keine als Coach vorweisen.

Mit Ausnahme einer 15-Spiele-Episode bei Oberligist Diez-Limburg in der Saison 2020/21 war er bisher nur im Nachwuchsbereich, hauptsächlich bei den Adler Mannheim, tätig. Jetzt soll er bei seiner ersten festen Station im Profibereich direkt den maximalen Erfolg erreichen. Der Aufstieg in die DEL2 ist das klar formulierte Ziel der Saale Bulls für die kommende Saison.

Marius Riedel war Wunschtrainer der Saale Bulls

Sportchef Kai Schmitz weiß um die möglichen Vorbehalte gegen Riedel. „Ich kenne ihn schon lange, habe seinen Werdegang genau beobachtet. Marius war aber mein absoluter Wunschkandidat“, betont er daher.

„Was bringt mir ein Trainer mit großem Namen, der aber Ansichten wie vor 20 Jahren hat und auch so trainiert? Moderner als Marius geht es nicht, er hat taktisch alles drauf. Bei Julian Nagelsmann spielt es ja auch keine Rolle, dass er keine große Spielerkarriere hinter sich hat.“

Marius Riedel (l.), hier 2013 bei seiner Spenden-Fahrradtour mit Enrico Erhardt nach Venedig. (Foto: imago/Schellhorn)

Der Vergleich mit dem Fußball-Meistercoach der Bayern, der früh den Ruf als Trainer-Wunderkind genoss, ist ein großer, er schürt enorme Erwartungen. Riedel scheut sie nicht. Um den Job in Halle anzutreten, gibt er seine Stelle als Talente- und Standortentwickler bei der DEL2 auf.

Was einen bemerkenswerten Satz über seine persönliche Zielstellung in Halle ermöglicht: „Ich will auf jeden Fall so schnell wie möglich in die Liga zurück, aus der ich jetzt rausgehe“, sagt der neue Coach selbstbewusst.

Saale Bulls wollen unter Trainer Marius Riedel offensiver werden

Nach glänzender Hauptrunde, die mit dem Meistertitel endete, waren die Bulls in der gerade zu Ende gegangenen Saison final gescheitert. In den Playoffs war im Viertelfinale gegen den späteren Meister Eisbären Regensburg Schluss. Ein enttäuschendes Ende. Weshalb die Bulls den überraschenden Abgang von Foster inzwischen als Chance begreifen.

Riedel soll das über weite Strecken sehr erfolgreiche Team mit seiner Spielidee noch erfolgreicher machen. „Ich mag athletisches, schnelles Eishockey, bei dem alle Spieler involviert sind“, umreißt der neue Coach seine Vorstellungen. Die sich mit denen von Sportchef Schmitz decken.

„Mit Marius wird sich unser Spiel verändern“, erklärt der. „Wir wollen weg von der abwartenden Verteidigung und davon, dass im Angriff Einzelaktionen entscheiden. Es wird intensiver, schneller, offensiver. Alle Spieler werden pausenlos in Bewegung sein. Die Fitness wird ein großer Faktor sein, wir werden auch dauerhaft mit vier Reihen agieren.“

Um das zu ermöglichen, ist nicht nur René Schwesig, Fachmann für Leistungsdiagnostik am Universitätsklinikum Halle, weiter als Fitnesscoach Teil des Betreuerstabs. Auch der Kader wird entsprechend geplant. Zwar bleibt das Meisterteam größtenteils intakt, Riedel werden aber auch Wünsche erfüllt.

„Ich habe in der Vergangenheit viel mit jungen Spielern gearbeitet“, sagt er. „Solche wollen wir nach Halle holen. Junge, hungrige Spieler, die schnell sind und Gas geben.“