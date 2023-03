Halle (Saale)/MZ - Die Saale Bulls bekommen es in der ersten Playoff-Runde um den Aufstieg in die DEL2 mit den Memmingen Indians zu tun. Die Indians setzten sich in der Südstaffel der Oberliga gegen die Tölzer Löwen durch und sicherten sich so das Playoff-Ticket.

Die Saale Bulls hatten die Hauptrunde der Nord-Staffel als Tabellenzweiter abgeschlossen und gehen als Favorit in die Best-of-five-Serie mit Memmingen.

Los geht's im Achtelfinale am 17. März um 20 Uhr in Halle, es folgt ein Auswärtsspiel in Memmingen am 19. März. In Spiel drei haben die Bulls dann erneut Heimrecht (21. März, 19 Uhr). Ein mögliches Spiel vier würde erneut in Memmingen stattfinden (24. März), in einem fünften Entscheidungsspiel wäre Halle dann am 26. März Gastgeber.