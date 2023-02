Halle (Saale)/MZ - Derzeit kämpfen die Saale Bulls in der Eishockey-Oberliga Nord noch um die beste Ausgangsposition für die Playoffs. Falls in der K.o.-Runde der große Wurf gelingt, also die Meisterschaft, haben die Verantwortlichen die Voraussetzung für den Aufstieg in die DEL2 geschaffen.

Wie der Klub am Sonntag bekanntgab, sind die Lizenzunterlagen für die zweite Liga fristgerecht eingereicht worden.