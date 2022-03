Halle (Saale) - Das Corona-Virus hat die Saale Bulls kurz vor Beginn der Playoffs in der Eishockey-Oberliga fest im Griff: Nach dem Heimspiel gegen Diez-Limburg mussten die Hallenser wegen zahlreicher Fälle im Team auch die Partie in Essen am Dienstag absagen. Offen ist, ob die Bulls, die bereits als Meister feststehen, die abschließenden Hauptrundenspiele gegen die Hannover Indians am Wochenende austragen können.