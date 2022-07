Der Syntainics MBC hat Trainer Igor Jovovic schon einmal verloren. Was der Rückkehrer bewirken soll.

2018: Trainer Igor Jovovic (l.) dirigiert an der Seitenlinie - argwöhnisch beobachtet von Martin Geissler.

Weissenfels - Es war nur ein kurzer Satz, aber einer mit großer Bedeutung: „Beim Syntainics MBC unterschrieb Igor Jovovic einen Zweijahresvertrag ohne Ausstiegs-Option“, so stand es in der Pressemitteilung des Mitteldeutschen Basketball Clubs (MBC). Damit hatte der Bundesligist seinen neuen Cheftrainer vorgestellt – und sogleich klar gemacht, was sich mit ihm ändern soll: Die Weißenfelser wollen Konstanz! Endlich wieder nach zwei Spielzeiten, die zwar jeweils mit dem Klassenerhalt endeten, aber von personellen Wechseln und Unruhen geprägt waren.