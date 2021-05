Was lief gut und schlecht in der MBC-Saison?

Weißenfels - Eigentlich wäre Jubel angebracht. Schließlich hat der Mitteldeutsche Basketball Club (MBC) den Klassenerhalt geschafft – und damit sein Saisonziel erreicht. Dabei mussten die Fans nicht einmal zittern bis zum Schluss. Vor dem letzten Saisonspiel am Sonntag gegen Oldenburg (Beginn: 15 Uhr) ist der Ligaverbleib längst fix.

Und doch wird die Stimmung in der Stadthalle wohl eine komische, gespenstische sein. So, wie schon die ganze Saison über. Hinter dem Syntainics MBC liegt eine bewegte Saison im Schatten der Corona-Pandemie. Die Analyse – und der Blick nach vorn:

Was lief gut?

Am Ende der Saison steht der Klassenerhalt. Saisonziel erreicht – und zwar vorzeitig, zwei Spieltage vor Schluss. Das ist für den Syntainics MBC mit seinen begrenzten finanziellen Möglichkeiten immer wieder ein großer Erfolg, was bei der Konstanz oft in Vergessenheit gerät. Die erste Liga darf für den Klub nie selbstverständlich sein.

Eine Verpflichtung des vergangenen Sommers schlug komplett ein: Michal Michalak übertraf die ohnehin schon hohen Erwartungen und avancierte zum besten Punktesammler der gesamten Liga. Ohne seine herausragenden Leistungen hätte Weißenfels keine Chance auf den Klassenerhalt gehabt. Auch Spieler wie Quinton Hooker oder Philipp Hartwich wussten zu überzeugen oder zeigten Potenzial.

Was lief schief?

Auch, wenn manche Zugänge funktionierten: Alles in allem leistete sich der Syntainics MBC zu viele Fehlgriffe auf dem Transfermarkt. Was allerdings auch mit der durch die Corona-Pandemie finanziell angespannten Situation zu begründen war. Das Risiko, mit Aleksandar Marelja einen verletzungsanfälligen Centerspieler zu verpflichten, hätte aufgehen können. Doch Marelja fiel andauernd aus.

Die als Ersatz geholten Bogdan Radosavljevic und Benedikt Turudic überzeugten zwar, konnten aus finanziellen Gründen allerdings nicht gehalten werden. Die Nachverpflichtungen Anthony „Cat“ Barber und Deron Washington floppten komplett. Auch sie kamen aus einer langen Verletzungspause und stellten ein Risiko dar.

Aber: „Wir wollten zu keinem Zeitpunkt etwas machen, was den Klub in finanzielle Schwierigkeiten hätte bringen können, nur um den Klassenerhalt schneller zu schaffen“, begründet Syntainics-MBC-Geschäftsführer Martin Geissler die Personalpolitik. Und: „Wir müssen auch in den nächsten Monaten sehr konservativ sein.“

Wie sieht es finanziell aus?

Finanziell geht es dem Syntainics MBC wie den meisten anderen Klubs der Bundesliga: „Es wird zur neuen Saison eher weniger als mehr“, sagt Geschäftsführer Martin Geissler im Blick nach vorn. Nach einer kompletten Saison ohne Zuschauereinnahmen ist die Situation vielerorts angespannt. Auch Geissler sagt: „Vieles wird davon abhängen, ob und wann wir Sponsoren und Fans wieder in die Halle lassen dürfen. Darauf sind wir angewiesen.“

Der Mindestetat für die BBL-Saison 2021/2022 beträgt 2,5 Millionen Euro und mehr wird der MBC auch nicht aufbringen können. Geissler erklärt: „Es geht für uns vorerst um Stabilisierung, bevor wir wieder wachsen können. Die nächste Saison wird wirtschaftlich sehr herausfordernd.“

Wie geht es jetzt weiter?

Die drängendste Frage wird wahrscheinlich bereits am Rande der Partie gegen Oldenburg geklärt: Macht Silvano Poropat als Cheftrainer weiter oder verabschiedet er sich? Zuletzt deutete sich ein Abschied des Erfolgstrainers an.

Danach geht es für den Syntainics MBC womöglich auf die Suche nach einem neuen Coach – und in jedem Fall an die Kaderplanung. Für diese holte sich der Klub bereits neue Unterstützung: Ein Scout aus Italien hilft dem Verein seit Kurzem bei der Sichtung von möglichen Zugängen aus sämtlichen europäischen Ligen. Weißenfels will seine Trefferquote bei Verpflichtungen so erhöhen. Martin Geissler sagt: „Wir haben keine Zeit, uns zurückzulehnen, sondern müssen uns immer weiterentwickeln.“ (mz)