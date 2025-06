Marucs Foster wechselt direkt vom US-College in die Basketball-Bundesliga. Wie er den Syntainics MBC besser machen soll.

Weißenfels/MZ. Martin Geissler weiß, dass der Vergleich ein großer ist. Schließlich hat Ty Brewer in der vergangenen Saison beim Syntainics MBC überraschend stark aufgespielt. Am Ende verdiente sich der US-Amerikaner damit einen Wechsel nach Chemnitz und dort einen wesentlich besser dotierten Vertrag. MBC-Geschäftsführer Geissler musste Ersatz suchen und präsentierte den neuen Mann in dieser Woche schließlich: Mit Marcus Foster wechselt ein Neu-Profi aus den USA nach Weißenfels.