Weissenfels/DPA/MZ - Charles Callison wird auch in der kommenden Saison für den Basketball-Bundesligisten Sytainics MBC auflaufen. Am Sonntag gab der Weißenfelser Verein bekannt, dass ein neuer Sponsor die Patenschaft für den 27-jährigen Amerikaner übernommen hat und dadurch die Vertragsverlängerung für ein Jahr gewährleistet wurde.

Der Spielmacher war im November 2022 vom niederländischen Spitzenclub Donar Groningen nach Weißenfels gekommen und hatte sich zu einer Führungsfigur entwickelt. Mit durchschnittlich 12,7 Punkten in 28 Spielen war er zweitbester Korbschütze des Teams, mit 4,8 Assists bester Vorlagengeber.

„Ich bin Gott dankbar für die Möglichkeit, meinen Traum als Basketballprofi leben zu dürfen. Nachdem ich in den vergangenen Jahren viel in Europa herumgekommen bin, fühlt es sich nun richtig ein, in Weißenfels ein zweites Jahr zu bleiben. Ich liebe die Fans und die Atmosphäre in der Halle“, sagte Callison in einer Pressemitteilung des MBC.

Callison ist damit der erste Spieler, der beim MBC für die Saison 2023/24 verlängert hat. Noch unter Vertrag stehen bei den Wölfen für die kommende Spielzeit Evans Rapieque, John Bryant und Hendrik Warner.