Weissenfels/MZ - Am Wochenende 12./13. August startet der Syntainics MBC in die Vorbereitung zur neuen Saison in der Basketball-Bundesliga. Am Mittwoch gab der Verein aus Weißenfels sein Vorbereitungsprogramm bekannt, das neun Testspiele und zwei Auslandsreisen umfasst. Saisonstart ist am 23/24. September, wenn der MBC gegen einen noch zu bestimmenden Gegner in der ersten Runde des Pokalwettbewerbs antritt. Diese wird am 13. Juli ausgelost. Die Bundesligasaison beginnt für die Wölfe dann am 29. September mit einem Auswärtsspiel bei Top-Team Bayern München, wie die Liga mitteilte.

Testspielauftakt beim Kooperationspartner in Sandersdorf

Zuvor wird das Team von Cheftrainer Predrag Krunic versuchen, sich bestmöglich auf die neue Spielzeit vorzubereiten. Traditionell absolviert der MBC sein erstes Testspiel bei Kooperationspartner Sandersdorf (23. August, 19 Uhr). Weitere Testspiele sind gegen die Ligakonkurrenten Göttingen und Bamberg geplant, die voraussichtlich in Merseburg und Halle ausgetragen werden.

Anfang September machen sich die Wölfe wieder auf ins Trainingslager, das im slowenischen Zrece absolviert wird. In diesem Rahmen tritt der MBC gegen internationale Teams aus Ljubljana, Krka Novo Mesto (beide Slowenien) und Gmunden (Österreich) an. Auch eine Reise nach Polen ist geplant. Hier spielen die Wölfe Mitte September gegen Gora und Wroclaw. Das einzige Testspiel in der heimischen Stadthalle bestreiten die Wölfe am Mittwoch, 13. September, gegen Ligarivale Chemnitz.

Öffentliches Training am 18. August

Wie in den vergangenen Jahren wird es zum Auftakt der Saisonvorbereitung wieder ein öffentliches Training geben, bei dem Fans die neue Mannschaft erstmals in Aktion sehen können. Dieses ist für Freitag, 18. August, um 18 Uhr in der Stadthalle geplant.