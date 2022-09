Syntainics MBC vor Doppeltest mit Personalsorgen

MBC-Profi Stephon Jelks (am Ball) fällt am Freitag und Samstag aus.

Weissenfels/MZ - Gleich doppelt gefordert ist am Wochenende das Team des Syntainics MBC. Am Freitagabend treffen die Schützlinge von Head-Coach Igor Jovovic in der Stadthalle Weißenfels ab 19 Uhr auf den Ligakonkurrenten Medi Bayreuth, einen Tag später messen sie sich in der SWH-Arena in Halle ab 17 Uhr mit dem tschechischen Vertreter ERA Nymburk. „Es wird langsam ernst“, stellte Manager Martin Geissler daher sachlich fest.