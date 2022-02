Rebic-Ersatz gefunden: MBC verpflichtet Aufbauspieler AJ English

Weissenfels/MZ - Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Nikola Rebic hat der Syntainics MBC noch mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den US-Amerikaner AJ (Albert James) English bis zum Saisonende verpflichtet.

Dies gaben die Bundesliga-Basketballer aus Weißenfels am Dienstag bekannt. Der 29-Jährige wechselt vom polnischen Erstligisten HydroTruck Radom an die Saale.

Die Bundesliga ist dem Spielmacher nicht unbekannt. Zwischen 2016 und 2018 spielte English mit Unterbrechung für die Fraport Skyliners Frankfurt. Dort erzielte er im Schnitt 15 Punkte pro Partie. In Polen kam der Spielmacher auf durchschnittlich 18 Zähler pro Spiel.

In Weißenfels soll English den etatmäßigen Aufbauspieler Rebic ersetzen, der wegen eines Rippenbruchs mindestens einen Monat fehlen wird. English soll am Mittwoch erstmals mit seinem neuen Team trainieren, am Sonntag wird er im Testspiel beim polnischen Spitzenclub Enea Zastal BC Zielona Gora sein Debüt im Wölfe-Dress geben.

Die Verpflichtung des US-Amerikaners, so der MBC, war durch die zusätzliche finanzielle Unterstützung der Sponsoren möglich. Weitere Transfers sind beim abstiegsbedrohten Klub nicht mehr geplant,

MBC-Zugang AJ English: Sein Vater spielte in der NBA

Trainer Igor Jovovic sagt über den Neuzugang: „Bei der Partie zuletzt in Heidelberg hat man gesehen, dass unsere Rotation zu klein war und uns ein erfahrener Spielmacher gefehlt hat. AJ kann auf den Positionen eins, zwei und drei spielen. Er ist fit und eine sofortige Hilfe. Er wird unserem Kader für den Rest der Saison die nötige Tiefe verleihen.“

English, dessen Vater zwischen 1990 und 1992 in der NBA für Washington spielte, erklärt, er habe bisher ausschließlich Gutes über den MBC gehört: „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir die Saison zu einem positiven Abschluss bringen.“