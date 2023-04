Nach einer Niederlagenserie muss der Syntainics MBC doch noch um den Klassenerhalt zittern. Warum die Partie in Frankfurt so wichtig ist.

Weissenfels/MZ - Eigentlich schien der Syntainics MBC alles im Griff zu haben. Sorgenfrei, so durfte der Erstligist aus Weißenfels seine Saison bezeichnen. Zumindest im Vergleich zu den vorherigen Spielzeiten, in denen immer lange, nicht selten sogar bis ganz zum Schluss um den Klassenerhalt gezittert werden musste. Zu gut, zu stabil präsentierte sich die Mannschaft über weite Strecken dafür jedoch in dieser Spielzeit. Harter Abstiegskampf? Alles sah so aus, als könne der Syntainics MBC den diesmal vermeiden.