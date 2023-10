Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

In einem umkämpften Pokalspiel hat sich der Syntainics MBC am Sonntag in heimischer Halle gegen die Academics Heidelberg mit 98:94 durchgesetzt und damit das Viertelfinale erreicht. Bester Werfer der in der Bundesliga noch sieglosen Weißenfelser war Jonathan Stove mit 21 Punkten. Stephon Jelks (Foto, l.) zeigte mit acht Punkten, sechs Rebounds und vier Assists eine vielseitige Leistung.