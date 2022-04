Syntainics MBC kämpft im Heimspiel-Doppelpack um würdigen Saison-Abschluss

Weissenfels/MZ - Nur noch zwei Spiele haben die Basketballer des Syntainics MBC in dieser Saison vor der Brust. Am Freitagabend (Beginn: 19 Uhr) empfangen die Wölfe die Löwen Braunschweig, am Sonntag, Anwurf ist 18 Uhr, sind die Hamburg Towers in der Stadthalle zu Gast.