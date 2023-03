Was den Unterschied ausmachte

Weissenfels/MZ - Ganze fünf Punkte fehlten den Wölfen am Ende, um den fünften Heimsieg der laufenden Saison in trockene Tücher zu bringen. Mit 95:99 musste sich der Syntainics MBC am 23. Spieltag der Basketball Bundesliga (BBL) Brose Bamberg geschlagen geben.