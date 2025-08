In einer Woche beginnt die Vorbereitung des Syntainics MBC. Wie sich das Aufgebot des Basketball-Bundesligisten verändert hat.

Weißenfels/MZ - Eine Woche vor dem offiziellen Trainingsauftakt des Syntainics MBC am 13. August ist das Aufgebot für die neue Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) komplett. Die MZ macht vor dem Start in die Vorbereitung auf die Spielzeit 2025/2026 den großen Kader-Check.