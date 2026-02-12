weather regen
  4. Ex-Spieler und Klub vor Gericht: Syntainics MBC erhebt schwere Vorwürfe gegen John Bryant

Die Trennung zwischen dem Syntainics MBC und John Bryant wird zur Schlammschlacht. Erstmals geht der Klub bezüglich der Gründe ins Detail und erhebt schwere Vorwürfe.

Von Daniel George 12.02.2026, 15:48
Der MBC erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen Ex-Spieler John Bryant. (Foto: Imago/Eibner)

Weissenfels/MZ. - Es war die bislang wohl am hitzigsten diskutierte Personalentscheidung der aktuellen Bundesliga-Saison: die Trennung des Syntainics MBC von Center-Legende John Bryant. Mitte Januar verkündete Weißenfels, künftig ohne den 38-Jährigen zu planen. Als Gründe wurden disziplinarische Verfehlungen angegeben. Ins Detail gingen die Verantwortlichen trotz mehrfacher Nachfrage nicht. Auch Bryant schwieg.