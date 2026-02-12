Die Trennung zwischen dem Syntainics MBC und John Bryant wird zur Schlammschlacht. Erstmals geht der Klub bezüglich der Gründe ins Detail und erhebt schwere Vorwürfe.

Weissenfels/MZ. - Es war die bislang wohl am hitzigsten diskutierte Personalentscheidung der aktuellen Bundesliga-Saison: die Trennung des Syntainics MBC von Center-Legende John Bryant. Mitte Januar verkündete Weißenfels, künftig ohne den 38-Jährigen zu planen. Als Gründe wurden disziplinarische Verfehlungen angegeben. Ins Detail gingen die Verantwortlichen trotz mehrfacher Nachfrage nicht. Auch Bryant schwieg.