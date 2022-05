So sieht der MBC-Plan mit Publikumsliebling Sergio Kerusch aus

Der Syntainics MBC hält John Bryant und verabschiedet Goran Huskic. Die nächste Unterschrift soll noch in dieser Woche erfolgen.

Sergio Kerusch ist das wohl bekannteste Gesicht des Syntainics MBC. Aber hat er eine Zukunft in Weißenfels.

Weissenfels/MZ - Während die Playoffs in der Basketball-Bundesliga gerade begonnen haben, bastelt der Syntainics MBC bereits am Kader für die kommende Saison. Zwei Wochen nach dem Klassenerhalt und dem Ende der regulären Spielzeit gab der Erstligist aus Weißenfels am Montag die ersten Personalentscheidungen bekannt.