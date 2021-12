Syntainics MBC - Bayern München: Freikarten für Basketball-Topspiel zu gewinnen

Die "Wölfe" des MBC empfangen am Samstag das Top-Team von Bayern München in Weißenfels.

Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC und die MZ verlosen für das Spiel am Samstag, den 4. 12., gegen Pokalsieger Bayern München sechs Mal zwei Freikarten. Die Gewinnspielfrage lautet:

Wie oft konnte der MBC die Bayern bisher schlagen?

Senden Sie Ihre Antwort mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse bis Donnerstag, 8 Uhr, per E-Mail an sport.redaktion@mz.de

Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail informiert. Es gelten die Teilnahmebedingungen der MZ (siehe Impressum). Die Karten können am Spieltag an der Reservierungskasse abgeholt werden. Der Zutritt zur Halle kann nach jetzigem Stand nur mit einem 2G+-Status erfolgen.