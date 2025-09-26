Noch ohne Rückkehrer Jelks Startet der Syntainics MBC in der Bundesliga mit einem Sieg?
Das erste Pflichtspiel im Europapokal konnte der MBC locker für sich entscheiden. Warum sich Trainer Marco Ramondino davon aber nicht blenden lässt.
Weißenfels/MZ - Marco Ramondino will sich nicht täuschen lassen. Der Saisonauftakt mit einem 84:57-Kantersieg gegen den estnischen Hauptstadtklub Tallinn in der European North Basketball League (ENBL), dem spielerisch schwächsten der fünf europäischen Basketball-Wettbewerbe, gilt für den Cheftrainer des Syntainics MBC nicht als die ganz große Standortbestimmung vor dem Bundesliga-Auftakt am Sonntag (15 Uhr/Dyn) bei den Veolia Towers Hamburg. „Wir sind vorbereitet, aber es wäre schlecht, wenn wir denken würden, dass wir jetzt schon perfekt vorbereitet wären“, sagt der Italiener.