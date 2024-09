So will Akeem Vargas den Syntainics MBC besser machen

Akeem Vargas muss in der Vorbereitung des Syntainics MBC zuschauen.

Weißenfels/MZ - Ja, das hatte sich Akeem Vargas wirklich anders vorgestellt. Eigentlich wollte der Routinier von Beginn an eine entscheidende Rolle bei seinem neuen Klub einnehmen. Doch nun reisten seine Teamkollegen vom Syntainics MBC am Dienstag ohne ihn ins Trainingslager nach Slowenien, bereiten sich dort auf die neue Bundesliga-Saison vor. Denn Vargas ist verletzt, fällt mit einem Muskelbündelriss in der rechten Wade voraussichtlich die komplette Vorbereitung über aus.