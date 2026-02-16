Der Syntainics MBC präsentiert mit Milenko Bogicevic einen neuen Cheftrainer. Was sich die Verantwortlichen vom Serben erhoffen.

Weissenfels/MZ. - Nach zehn Niederlagen in Serie weht künftig ein neuer Wind an der Seitenlinie des Syntainics MBC: Wie der Klub am Montag mitteilte, übernimmt Milenko Bogicevic mit sofortiger Wirkung das Traineramt in Weißenfels. Interimscoach Silvano Poropat kehrt in seinen eigentlichen Job als Sportdirektor zurück. Ende Januar hatte Poropat das Amt vom zurückgetretenen Marco Ramondino übernommen.