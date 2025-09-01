weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Zurück beim Basketball-Bundesligisten: So erlebt MBC-Profi Spencer Reaves seine neue Vaterrolle

Nach der Geburt seiner Tochter ist Spencer Reaves zurück in Weißenfels. Wie der Leistungsträger die Chancen für die neue Saison einschätzt.

Von Daniel George Aktualisiert: 01.09.2025, 14:49
Spencer Reaves und seine Ehefrau Kaci freuen sich über Nachwuchs Ruby.
Spencer Reaves und seine Ehefrau Kaci freuen sich über Nachwuchs Ruby. (Foto: Reaves)

Weißenfels/MZ - Es war am 28. August dieses Jahres, als sich die „ganze Welt“ von Spencer Reaves veränderte. So schrieb es der Deutsch-Amerikaner in der vergangenen Woche selbst auf Instagram. Der Anlass: die Geburt seiner Tochter Ruby. Und auch die Fans des Syntainics MBC bejubelten den Nachwuchs – auch, weil das die Rückkehr ihres Lieblings bedeutete. Reaves hatte von seinem Klub nämlich verlängerten Urlaub erhalten, um die Geburt seiner Tochter mitzuerleben. Am Montag landete der 29-Jährige nun wieder in Deutschland, ist zurück in Weißenfels.