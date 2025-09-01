Nach der Geburt seiner Tochter ist Spencer Reaves zurück in Weißenfels. Wie der Leistungsträger die Chancen für die neue Saison einschätzt.

Weißenfels/MZ - Es war am 28. August dieses Jahres, als sich die „ganze Welt“ von Spencer Reaves veränderte. So schrieb es der Deutsch-Amerikaner in der vergangenen Woche selbst auf Instagram. Der Anlass: die Geburt seiner Tochter Ruby. Und auch die Fans des Syntainics MBC bejubelten den Nachwuchs – auch, weil das die Rückkehr ihres Lieblings bedeutete. Reaves hatte von seinem Klub nämlich verlängerten Urlaub erhalten, um die Geburt seiner Tochter mitzuerleben. Am Montag landete der 29-Jährige nun wieder in Deutschland, ist zurück in Weißenfels.