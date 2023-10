Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Es sind Zahlen, die verwundern: null, null, elf, null. So viele Punkte hat Kostja Mushidi in den bisherigen Pflichtspielen des Syntainics MBC in dieser Saison jeweils erzielt. Zu wenig, viel zu wenig für einen Spieler seines Formats. „Er ist als Schlüsselspieler bei uns eingeplant“, sagt MBC-Geschäftsführer Martin Geissler. Und: „Wir haben im Sommer alles dafür getan, ihn zu halten – jetzt liegt es an ihm, zu zeigen, dass das auch die richtige Entscheidung war.“