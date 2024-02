Mit einer Niederlage hat sich der Syntainics MBC in die Länderspielpause verabschiedet. Danach warten Wochen der Wahrheit auf den Basketball-Bundesligisten.

Nach Niederlage in Braunschweig

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Braunschweig/Weißenfels/MZ - Nein, Predrag Krunic wollte es nicht beim Respekt für den Gegner belassen. „Ich gratuliere Braunschweig zum Sieg“, sagte der Cheftrainer des Syntainics MBC am Dienstagabend nach der 81:88-Niederlage seines Teams bei den Niedersachsen. Aber: „Auch Gratulation an unsere Jungs, für die es keine einfache Woche mit mehreren Verletzungen oder Krankheiten war. Uns hat am Ende ein wenig die Kraft und Energie gefehlt, weil wir nur eine kleine Rotation hatten. Aber ich denke, wir haben dennoch einen guten Job gemacht und können viele gute Dinge mitnehmen.“