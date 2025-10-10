Eil
Gipfeltreffen gegen Ulm Perfekter Start: Das macht den Syntainics MBC gerade so stark
Der Syntainics MBC begeistert in der Basketball-Bundesliga. Warum das sehr viel mit Trainer Marco Ramondino zu tun hat.
10.10.2025, 16:48
Weißenfels/MZ - Marco Ramondino durfte sich in dieser Woche über eine große Ehre freuen. Der Italiener wurde zum Assistenztrainer der Nationalmannschaft seines Heimatlandes berufen, wird Ende November sein Debüt an der Seite von Cheftrainer Luca Banchi geben. „Das empfinde ich als große Auszeichnung“, sagte der 43-Jährige sogleich. „Ich bin sehr dankbar, dass ich auserwählt wurde. So wirklich kann ich es noch gar nicht realisieren.“ Doch am Ende ist der neue Job nur das Ergebnis seiner Arbeit.