Der Syntainics MBC ist im Ost-Duell mit Jena auf Wiedergutmachung aus. Und: Der Nachfolger von Martin Geissler kündigt sich an.

„Wir wollen besser sein“: Wie startet der Syntainics MBC ins Pflichtspieljahr 2026?

Der MBC verlor in Bamberg das letzte Spiel des Jahres und auch noch RJ Gunn (r.).

Weißenfels/MZ - Nein, dieser Schlusspunkt passte wahrlich nicht zu all den Monaten davor. Hinter dem Syntainics MBC liegt schließlich das erfolgreichste Jahr seiner Vereinsgeschichte: der sensationelle Pokalsieg, die Qualifikation für die Playoffs in der Basketball-Bundesliga (BBL), die Teilnahme am internationalen Wettbewerb, der beste Saisonstart in der Historie des Klubs und die längste Siegesserie – 2025 war denkwürdig für Weißenfels.