Ost-Duell mit Jena „Wir wollen besser sein“: Wie startet der Syntainics MBC ins Pflichtspieljahr 2026?

Der Syntainics MBC ist im Ost-Duell mit Jena auf Wiedergutmachung aus. Und: Der Nachfolger von Martin Geissler kündigt sich an.

Von Daniel George Aktualisiert: 01.01.2026, 14:16
Der MBC verlor in Bamberg das letzte Spiel des Jahres und auch noch RJ Gunn (r.).
Der MBC verlor in Bamberg das letzte Spiel des Jahres und auch noch RJ Gunn (r.). (Foto: IMAGO/Fotostand)

Weißenfels/MZ - Nein, dieser Schlusspunkt passte wahrlich nicht zu all den Monaten davor. Hinter dem Syntainics MBC liegt schließlich das erfolgreichste Jahr seiner Vereinsgeschichte: der sensationelle Pokalsieg, die Qualifikation für die Playoffs in der Basketball-Bundesliga (BBL), die Teilnahme am internationalen Wettbewerb, der beste Saisonstart in der Historie des Klubs und die längste Siegesserie – 2025 war denkwürdig für Weißenfels.