Weissenfels/MZ - Das letzte Puzzle-Teil ist gefunden: Stefan Bircevic komplettiert den Bundesliga-Kader der MBC-Basketballer aus Weißenfels. Am Montagmittag gab der Verein die Verpflichtung des früheren serbischen Nationalspielers bekannt, der am Dienstag in Weißenfels eintreffen wird. Bei den Wölfen hat der 33-Jährige einen Einjahresvertrag unterschrieben.

MBC-Cheftrainer Predrag Krunic kennt den Neuzugang bereits: Beide arbeiteten schon in der Saison 2018/19 in Bonn zusammen: „Stefan ist ein variabler Power Forward, der gut verteidigen, werfen und als Center aushelfen kann. Mit seiner Erfahrung aus zahlreichen Europapokalwettbewerben und Turnieren mit der Nationalmannschaft wird er uns sicher weiterhelfen.“

Der 33-Jährige stand zuletzt für den rumänischen Pokalsieger und Meister U-BT Cluj-Napoca auf dem Parkett, mit dem er auch im Eurocup spielte. In Rumänien erzielte der 2,10 Meter große Athlet im Schnitt knapp zehn Punkte pro Partie. Auch in Spanien, der Türkei und seinem Heimatland spielte Bircevic bereits.

Zudem hat der MBC-Neuzugang eine ziemlich erfolgreiche Karriere in der Nationalmannschaft hinter sich: 2016 gewann er in Rio de Janeiro Olympia-Silber mit Serbien, auch bei der WM 2014 sowie der EM 2017 erreichte er mit seinem Heimatland jeweils das Finale und gewann Silber.