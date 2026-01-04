Der Syntainics MBC verliert daheim das Ost-Duell gegen Jena. Es ist für Weißenfels die vierte Niederlage in Serie. Über die Gründe für den Abwärtstrend.

Talfahrt des Syntainics MBC setzt sich fort: Was bei den Weißenfelsern derzeit falsch läuft

Perttu Blomgren (r.) und der Synatainics MBC kassierten zu Hause gegen Science City die vierte Niederlage nacheinander.

Weissenfels/MZ. 30 Sekunden standen noch auf der Spieluhr – und plötzlich eskalierte der Gästeblock. Die fast alle in Weiß gekleideten Fans von Science City Jena jubelten. Denn soeben hatte sich der Syntainics MBC einen Ballverlust erlaubt und damit war das Ost-Duell endgültig gelaufen. Der Aufsteiger aus Thüringen feierte am Samstagabend einen 95:86-Auswärtssieg in der mit 3000 Zuschauern ausverkauften Stadthalle Weißenfels. Die Gastgeber dagegen kassierten die vierte Niederlage in Serie in der Basketball-Bundesliga (BBL) und setzten ihren Abwärtstrend der vergangenen Wochen trotz langer Führung am Ende fort.