Weissenfels/MZ - Der Kader des Syntainics MBC ist wieder komplett: Nach dem verletzungsbedingten Abgang von Power Forward Stefan Bircevic hat der Basketball-Bundesligist den US-Amerikaner Vince Edwards als Nachfolger präsentiert. Am Mittwoch gab der Verein die Verpflichtung des 27-Jährigen bekannt. Er erhält einen Vertrag bis Saisonende.

Edwards kommt vom israelischen Erstligisten und Champions-League-Teilnehmer Ironi Ness Ziona nach Weißenfels. Zuvor spielte er in Frankreich und der G-League, dem Unterbau der NBA. In der besten Liga der Welt lief Edwards zweimal für die Houston Rockets auf.

„Vince ist ein guter Schütze und ein solider Verteidiger. Nach mehreren Jahren in der G-League konnte er sich vergangene Saison in Frankreich schon an den europäischen Basketball gewöhnen. Ich bin überzeugt, dass er sich bei uns und in der Bundesliga schnell zurechtfinden wird“, sagte MBC-Cheftrainer Predrag Krunic in einer Pressemitteilung.

Der 2,01-Meter lange Athlet wird am Wochenende in Weißenfels erwartet - beim Auswärtsspiel in Rostock am Freitagabend wird der Neuzugang also noch fehlen. Sein Debüt im Wölfe-Trikot wird der US-Amerikaner dann am 19. November geben, wenn der MBC bei Alba Berlin antritt.