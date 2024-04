Spielt der Syntainics MBC auch zukünftig in der Stadthalle Weißenfels?

Weissenfels/MZ. - Predrag Krunic schwärmte trotz Niederlage. „Das war eine tolle Derby-Atmosphäre“, sagte der Cheftrainer des Syntainics MBC nach dem 95:111 am vergangenen Spieltag gegen die Niners Chemnitz. „Vielen Dank an unsere Fans, die hinter der Mannschaft gestanden haben.“ Die Stadthalle war mit 3.000 Zuschauenden ausverkauft. Mit der Geschichte des Basketballs in Weißenfels ist die Spielstätte untrennbar verbunden. Und doch: Die Zukunft muss für den Klub wohl anderswo liegen.