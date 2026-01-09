Nach zuletzt vier BBL-Pleiten in Serie will Weißenfels die Trendwende. Warum der Weg zu einem Auswärtssieg in Oldenburg nur über die Verteidigung führt.

So will der Syntanics MBC den Negativtrend in der Liga stoppen

Spencer Reaves und der MBC wollen auch in der Liga zurück in die Erfolgsspur.

Weißenfels/MZ. Ja, der Jubel war groß beim Syntainics MBC am Dienstagnachmittag. Kein Wunder, schließlich hatte Weißenfels in der heimischen Stadthalle knapp mit 106:104 in der European North Basketball League (ENBL) gegen Donar Groningen aus den Niederlanden gewonnen. Der fünfte Sieg im fünften internationalen Spiel der Saison bedeutete zugleich die Qualifikation für die Play-offs der ENBL. Das alles gelang vor allem aufgrund eines in der Schlussphase überragenden Distanzspezialisten Spencer Reaves.