Nach Alba Berlin warten weitere Top-Teams auf den Syntainics MBC

Weissenfels/MZ - Sie hatten Hoffnung in Weißenfels. Hoffnung auf den ersten Liga-Erfolg gegen Alba Berlin seit zwölf Jahren. Schließlich hatte der amtierende Deutsche Meister erst am Freitagabend in der Euroleague, der europäischen Königsklasse, auf dem Parkett gestanden. Der Trip nach Monaco, wo Alba mit 74:91 verlor, hatte die Gäste doch reichlich Kraft gekostet – hofften zumindest die Anhänger des Syntainics MBC.