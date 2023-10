Weißenfels geht als Außenseiter in das Ost-Duell bei den Niners Chemnitz – und will überraschen. Zur Unterstützung rollen mehrere Fan-Busse nach Sachsen.

Mit John Bryant und 150 Fans will der MBC den Coup in Chemnitz

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Besondere Partien erfordern besondere Maßnahmen. So auch diesmal. Denn am Sonnabend (Beginn: 18 Uhr/DYN) gastiert der Syntainics MBC zum Ost-Duell in der Basketball-Bundesliga (BBL) bei den Niners Chemnitz. Und weil „unsere Fans hungrig darauf sind, dass wir endlich einmal gegen Chemnitz in der BBL gewinnen“, wie Geschäftsführer Martin Geissler sagt, wird Weißenfels in Sachsen groß vorfahren.