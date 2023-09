Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Martin Geissler saß gerade im Bus, als ihn die MZ am Donnerstag am Telefon erreichte. Das Ziel: München. Denn dort beginnt an diesem Freitagabend (20 Uhr/DYN) die Spielzeit 2023/2024 in der Basketball-Bundesliga (BBL) für den Syntainics MBC. Grund zur Freude für alle Fans des Erstligisten aus Weißenfels war vor allem die Tatsache, dass der lange verletzte Aufbauspieler des Syntainics MBC mit im Bus saß: Charles Callison.