Weißenfels/MZ - Es hätte gut gepasst. Schließlich feierte Predrag Krunic am vergangenen Montag seinen 56. Geburtstag. Und was wäre für den Cheftrainer des Syntainics MBC da besser gewesen als ein Heimsieg seines Teams. Doch daraus wurde nichts: Weißenfels musste sich Würzburg vor 1.900 Zuschauern in der Stadthalle mit 72:88 geschlagen geben und verpasste es, die Euphorie im Umfeld weiter zu befeuern. Es war die erste Niederlage nach drei Siegen in Serie.