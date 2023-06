Früh in der Sommerpause lässt der Syntainics MBC mit seinen Personalentscheidungen aufhorchen - so konnten bereits einige Leistungsträger der vergangenen Saison gehalten werden. Welche Baustellen es noch gibt.

Kaderplanung in vollem Gange: MBC aus Weißenfels bastelt weiter an seinem neuen Team

Weissenfels/MZ - Ein bisschen ist es so, wie es sich die Fans des Syntainics MBC immer gewünscht hatten – meistens jedoch vergebens. Doch in diesem Sommer ist vieles anders. Und so gelang es den Verantwortlichen in den vergangenen Wochen, richtungsweisende Personalentscheidungen zu treffen: Erstmals seit langer Zeit hielt Weißenfels wichtige Spieler der Vorsaison, schaffte so Euphorie im Umfeld.