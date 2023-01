Gisa Lions MBC verliert beim Schlusslicht in Marburg

Marburg/Halle (Saale)/MZ - Der Gisa Lions MBC hat sein Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht Pharmaserve Marburg am Samstag mit 59:77 verloren. Für Marburg war es der erste Saisonsieg im 13. Spiel, für Halle (drei Saisonsiege) ein weiterer Rückschlag im Kampf um einen Playoff-Platz in der Frauen-Basketball-Bundesliga.

Zuvor hatte der Klub aus Halle die Trennung von Jasmine Gill bekanntgeben. Die Flügelspielerin aus den USA hatte den Verein um die vorzeitige Auflösung ihres Vertrages gebeten, der MBC kam diesem Wunsch nach.

Jasmine Gill beendet ihre Profikarriere

Die 32-Jährige, die seit 2021 in Halle spielte, beendet mit sofortiger Wirkung ihre Profikarriere und kehrt in die USA zurück, um dort einen neuen Job anzutreten.

Wie der Klub mitteilte, fühle sich Gill körperlich nicht mehr in der Lage, um dem Basketballsport auf professionellem Level nachzugehen. Die freie Kaderstelle will der Klub in dieser Saison nicht mehr nachbesetzen.