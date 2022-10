Gisa Lions MBC feiert ersten Saisonsieg gegen Marburg

Halle (Saale)/MZ - Der Gisa Lions MBC hat im dritten Anlauf in den ersten Saisonsieg in der Frauen-Basketball-Bundesliga eingefahren. Am Sonntag gewann das Team aus Halle seim Heimspiel gegen BC Marburg mit 67:62 (44:32).

Beste Werferin bei den Lions war Center-Spielerin Uju Ugoka (17 Punkte), die die ersten Partie noch verletzungsbedingt verpasst hatte. Auch Sarah Mortensen (13), Jasmine Gill und Barbora Kasparkova (je elf) punkteten vor 750 Zuschauern zweistelllig.