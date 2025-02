So wurde Martin Breunig trotz Fingerverletzung zum Pokalhelden des Syntainics MBC

Weißenfels/MZ - Martin Breunig reckte die Arme nach oben und stürmte auf das Parkett, als am Sonntagabend die Sirene ertönte. Die letzten Momente des Pokalendspiels gegen Bamberg schaute sich der Center des Syntainics MBC von der Bank aus an. Und den Jubel nach dem Schlusspfiff hatten sich Breunig und seine Mannschaftskollegen verdient. Am Ende stand nämlich ein 97:87-Erfolg auf der Anzeigetafel der Stadthalle Weißenfels – und der Syntainics MBC bejubelte den größten Erfolg der Klub-Historie.