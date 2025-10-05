Der Syntainics MBC stellt mit dem Sieg in Vechta den vereinseigenen Startrekord ein. Was das Team gerade so stark macht.

Vechta/MZ - An diesem Samstagabend erging es allen Fans des Syntainics MBC gleich. Sie hatten nach dem Auswärtsspiel beim SC Rasta Vechta vor allem eine Aufgabe: sich ein Foto der aktuellen Tabelle der Basketball-Bundesliga (BBL) zu sichern. Denn zumindest für eine Nacht stand Weißenfels, einer der kleinsten Standorte mit einem der kleinsten Etats der BBL, aber immerhin amtierender Pokalsieger, nun tatsächlich auf dem ersten Platz im Klassement. Nur eine Momentaufnahme nach drei Spieltagen, natürlich, aber eine, die der Fan-Seele doch außerordentlich guttat.