Weissenfels/MZ. - Der Syntainics MBC hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den US-Amerikaner Jhonathan Dunn verpflichtet. Das gab der Basketball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der 25 Jahre alte US-Amerikaner soll bereits am Sonntag im Heimspiel gegen Tübingen sein Debüt geben. Zuletzt spielte der Shooting Guard für den mexikanischen Meister Fuerza Regia Monterrey. In der vergangenen Spielzeit war der 1,93 Meter große Dunn zweitbester Werfer des Weißenfelser Ligarivalen Ludwigsburg, erzielte 13,2 Punkte im Schnitt in der Liga und dem Pokalwettbewerb. Er gilt als guter Dreier-Werfer.

„Jhonathan hat in der Bundesliga bereits sein Können unter Beweis gestellt. Er hat in dieser Saison durchgängig auf hohem Niveau gespielt und ist körperlich fit. Wir planen, dass er bereits am Donnerstag mit der Mannschaft trainiert. Ich bin optimistisch, dass er schon am Sonntag gut integriert sein wird. Seine Physis, Dynamik und seine Fähigkeit, aus der Distanz zu punkten, werden uns weiterhelfen“, kommentierte MBC-Cheftrainer Predrag Krunic die Verpflichtung.