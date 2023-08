Basketball-Bundesliga Die Wunschverpflichtung des MBC: Warum Martin Breunig dem Verein treu geblieben ist

Ambitioniert geht der 31-Jährige in sein zweites Jahr bei den Weißenfelsern. Warum der begehrte Profi trotz anderer Angebote in Weißenfels geblieben ist und was er von Trainer Predrag Krunic hält